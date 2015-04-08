КРАСОТА И УХОД
Шоколадная диета
Шоколадная диета
  • 08.04.2015 |
  • Раздел: Красота и уход
Всего за одну неделю можно сбросить до семи килограмм веса, если придерживаться шоколадной диеты. Удивительно? Шоколад – продукт вредный и, наоборот, способствующий появлению лишних килограммов? Это все стереотипы. Уникальные особенности шоколадной диеты делают ее подходящей и для ведущих активных образ ...
Как выбрать парикмахера
Как выбрать парикмахера
  • 14.03.2015 |
  • Раздел: Красота и уход
Можно, к примеру, записаться к симпатичному вам внешне парикмахеру на укладку. При этом желательно прийти на пятнадцать-двадцать минут раньше установленного времени, чтобы посмотреть специалиста за работой и сделать определенные выводы. Смело уходите, если стиль работы и полученный результат на прошлом ...
Маникюр гель-красками для ногтей в домашних условиях
Маникюр гель-красками для ногтей в домашних условиях
  • 28.01.2015 |
  • Раздел: Красота и уход
Материалы для ногтей, выполненные на основе полимеров уже давно полюбились дамам. Это прочно, красиво, быстро. И сейчас гелевыми лаками можно воспользоваться даже дома, имея все необходимые приспособления. Недавно появились гелевые краски. Попытаемся разобраться в их особенностях. Что нужно для работы и ...
МОДА И СТИЛЬ
В молодежной одежде важен стиль
В молодежной одежде важен стиль
Прикольные футболки с надписями
Прикольные футболки с надписями
Выбираем пальто
Выбираем пальто
ОН И ОНА
С мужчинами бороться можно
С мужчинами бороться можно
Если в семье начинаются проблемы
Если в семье начинаются проблемы
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Азартные игры могут пойти и во благо
Азартные игры могут пойти и во благо
Испытать удачу можно и бесплатно, и GMSlots тому примером
Испытать удачу можно и бесплатно, и GMSlots тому примером
ДОМ И СЕМЬЯ
Игра со светом — первый шаг к дизайну
Игра со светом — первый шаг к дизайну
Хорошая мама — какая она?
Хорошая мама — какая она?
Ходунки
Ходунки
Качественное постельное белье
Качественное постельное белье
Обучение за рубежом: 10 «за»
Обучение за рубежом: 10 «за»
Поздравления с Днем рождения дедушке в стихах
Поздравления с Днем рождения дедушке в стихах
Я это не одену! Почему дети капризничают?
Я это не одену! Почему дети капризничают?
Детский матрасик
Детский матрасик
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Полезные свойства мороженого – современные исследования
Полезные свойства мороженого – современные исследования
  • 06.03.2015 |
  • Раздел: Женское здоровье
Поставщики мороженого – высокое качество без компромиссов На сегодняшний день мороженое – одно из самых популярных и любимых лакомств у всего населения независимо от пола и возраста. Это целиком объяснимо – мало кто откажется от прохладной, нежной «вкуснятины» как летом, так ...
От распродаж бегать не нужно
От распродаж бегать не нужно
  • 04.02.2015 |
  • Раздел: Женское здоровье
Относительно недавно, после перехода страны от состояния нищенствования к состоянию благоденствия (в данном случае имеется в виду именно финансовое благополучие среднестатистического гражданина), все акции, распродажи, покупки со скидками, дисконтные карты и прочие вещи, которые существенно помогали сэкономить, воспринимались большинством граждан ...
Болезнь Крона – своевременная диагностика и консервативное лечение
Болезнь Крона – своевременная диагностика и консервативное лечение
  • 02.02.2015 |
  • Раздел: Женское здоровье
Заболевания желудочно-кишечного тракта – ставим правильный диагноз Согласно статистике, болезнь Крона диагностируется приблизительно у 50- 80 человек на 100 тысяч населения. На сегодняшний день медиками ведется дискуссия о причинах возникновения заболевания, но фактически это резкое отторжение иммунной системой организма здоровой микрофлоры ...
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