Материалы для ногтей, выполненные на основе полимеров уже давно полюбились дамам. Это прочно, красиво, быстро. И сейчас гелевыми лаками можно воспользоваться даже дома, имея все необходимые приспособления. Недавно появились гелевые краски. Попытаемся разобраться в их особенностях. Что нужно для работы и ...